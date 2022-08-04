Вашингтон, 4 августа, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Служба пограничного патруля США пытается привлечь к службе на южной границе новых агентов, обещая бонус в $10 тысяч к заработной плате, что происходит на фоне серьезного миграционного кризиса и «снижения морального духа» среди сотрудников службы, сообщает 4 августа The Washington Examiner.

Пограничная служба США

Согласно объявлению, новые агенты смогут получить $5 тысяч в качестве «поощрения при приеме на работу» после окончания академии. Новые работники в Техасе и Аризоне, штатах, считающихся самыми «трудно заполняемыми», получат дополнительно еще $5 тысяч.

Напомним, что именно агенты пограничного патруля одними из первых сталкиваются с последствиями миграционного кризиса, который усугубляется с момента прихода президента США Джо Байдена. С марта текущего года пограничники ежемесячно задерживают более 200 тысяч нелегалов.

Ранее на неделе телеканал Fox News сообщил, что только в долине Рио-Гранде и Дель-Рио в Техасе пограничники поймали более 800 тысяч мигрантов.

Несколько сотрудников пограничного патруля рассказали в интервью телеканалу, что моральный дух среди агентов упал до рекордно низкого уровня, поскольку они вынуждены сталкиваться не только с историческим кризисом, но и с бездействием администрации Байдена, которая, по их мнению, мешает им выполнять свою работу и обеспечивать соблюдение законов Соединенных Штатов.

«Агенты расстроены. Я никогда не видел агентов настолько расстроенными, как сейчас», — заявил глава Национального совета пограничного патруля (NBPC) Брэндон Джадд.

Напомним, что за первый год своего президентства Джо Байден отменил сотни исполнительных указов своего предшественника Дональда Трампа, однако отказ от политики «Остаться в Мексике» нанёс наибольший ущерб Соединённым Штатам. В 2021 году число нелегальных мигрантов в стране увеличилось на 379% по сравнению с 2020 годом.

Показатели 2022 года вызывают еще большую обеспокоенность в США. При Байдене число задержанных на американо-мексиканской границе нелегалов увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.