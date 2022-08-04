Москва, , 16:35 — REGNUM Законопроект, направленный на обеспечение информационной безопасности и защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается установить ответственность для субъектов критической информационной инфраструктуры за представление недостоверных сведений для внесения в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры.

Также вводится ответственность за повторное совершение этого административного правонарушения.

Максимальное наказание составит на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.