История вопроса

Скоростная платная автомагистраль "Москва - Казань" должна стать частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Автодорога пройдёт по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, а также по Чувашии и Татарии. Общая протяжённость - 729 километров. Трасса будет четырёхполосной (по две полосы в каждую сторону). Расчётная скорость движения по автомагистрали — 120 км/час. На строительство трассы выделено 650 млрд рублей. Окончание строительства автомагистрали намечено на 2024 год. Автодорога станет дублером уже имеющейся трассы М-7 "Волга".