Владимир, 4 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Правительство РФ дополнительно выделит 50 млрд рублей на строительство участков трассы М-12 в Московской и Владимирской областях, сообщила 4 августа пресс-служба правительства.

Tatarstan.ru Дорога

Такое решение принято, чтобы досрочно ввести участки в эксплуатацию в 2022 году.

Трасса М-12 должна обеспечить скоростное автосообщение между несколькими российскими регионами и станет частью перспективного маршрута в Западный Китай, способствуя расширению торговых каналов со странами Азии.