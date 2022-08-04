Бишкек, 4 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Интегрированная система ПВО, которую Россия разворачивает в Киргизии и Таджикистане, имеет больше возможностей для отражения общих угроз. «Зонтик безопасности» ОДКБ над Средней Азией и Казахстаном в случае ПВО выглядит как «купол безопасности». Об этом 4 августаИА REGNUM рассказал военный эксперт Александр Хроленко.

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По словам собеседника, в каждой стране «имеются силы и средства противовоздушной обороны (ПВО). Если силы и средства интегрированы в общую систему ПВО с соседями, это позволяет упреждать угрозы на дальних рубежах».

«Единая система ПВО ОДКБ на территории Средней Азии и Казахстана предполагает обмен данными. Например, система ПВО Таджикистана засекает летательный аппарат, летящий с юга. ПВО Таджикистана получают эту информацию одновременно со специалистами из Киргизии, если они являются частью единой системы. Киргизия таким образом получает больше времени для подготовки к вероятному нарушению границы и отражению возможной угрозы», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что в систему ПВО входят системы обнаружения — радиолокационные станции, радары, зенитные ракетные комплексы и так далее.

«РЛС расположены на разном расстоянии от границы в произвольном (шахматном) порядке, и обычно освещают обстановку по горизонту на 360 градусов. Как правило, эшелонированная система ПВО накрывает три основных рубежа. Первый — комплексы ближнего действия, несколько десятков км. Второй — среднего до 100 км, третий — дальние зенитные ракетные комплексы ПВО до 350 км, к примеру, ЗРК С-300 — такие имеются в Киргизии», — сказал Хроленко.

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По мнению военного аналитика, «эшелонированная противовоздушная оборона обеспечивает надежное прикрытие стратегических объектов». При этом сплошной системы ПВО, которая «накрывала» бы всю территорию страны, «нет ни у кого в мире».

«Чем больше стран участвуют в интегрированной системе ПВО, тем больше возможностей для отражения общих угроз. «Зонтик безопасности» ОДКБ над Средней Азией и Казахстаном в случае ПВО выглядит как «купол безопасности» в прямом, а не переносном смысле», — подчеркнул эксперт.

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