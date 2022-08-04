Барнаул, , 19:30 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», жители России могут теперь не только подключиться к сервису по дистанционному вызову врача на дом и оформления электронных больничных листов, но и прикрепиться к поликлинике в онлайн-формате. Недавно такой сервис, запущенный Минцифры совместно с Минздравом России, заработал в Алтайском крае.

Цифровая экономика Bitballoon.com

Напомним, особенностью данного региона является большой процент сельчан и большие расстояния между населёнными пунктами.

«Сервис по прикреплению к поликлинике через портал Госуслуги заслуживает поддержки. Я — за цифровизацию. Мы видим, что она упрощает и ускоряет процедуру оформления и получения документов, разных выплат, оплату различных платежей, и это хорошо для людей. Другое дело, что «цифра» не всегда может (да и должна) заменить живого человека», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Росия-за Правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

По данным регионального министерства цифрового развития, с момента запуска услуги ею успели воспользоваться уже более пяти тысяч жителей Алтайского края.

Чтобы прикрепиться к поликлинике, необходимо зайти в раздел «Здоровье» в личном кабинете на портале госуслуг, выбрать опцию «Прикрепиться к поликлинике», проверить данные паспорта (они подтягиваются автоматически из личного кабинета) и полиса обязательного медицинского страхования, указать телефон, адрес, электронную почту и выбрать подходящую медицинскую организацию.

Сменить поликлинику в своем регионе можно раз в год. При переезде в другой регион или при ликвидации страховой компании такое ограничение не действует.

Возможность онлайн-прикрепления будет экономить время и сделает проще взаимодействие с системой здравоохранения. К сервису по прикреплению к поликлинике через портал госуслуг подключилось около 40 регионов России. В третьем квартале 2022 года планируется реализовать возможность прикрепления к поликлинике несовершеннолетних граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.

Ранее о том, что жители 29 регионов могут воспользоваться возможностью онлайн-прикрепления к поликлинике, до конца года планируется подключить все регионы, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.