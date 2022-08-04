Санкт-Петербург, 4 августа 2022, 16:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге за 230,6 млн рублей отреставрируют Дом Бецкого И. И. (принца Ольденбургского П. Г.). Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок.
В здании на Дворцовой набережной отремонтируют фасады и крыши. Согласно содержанию документов закупки, специалисты восстановят кирпичную кладку, отреставрируют штукатурку известковым раствором гладкой и профилированной поверхности. В нормальное состояние вернут лепной декор и скульптурную группу на крыше. Помимо этого заказчик в лице СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культура» обозначил и другие задачи.
Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 23 августа. Подрядчик будет определён 26 августа 2022 августа. Дом Бецкого относится к объектам культурного наследия федерального значения. Здание построено в 1787 году в стиле классицизма по заказу государственного деятеля Ивана Бецкого.
При этом в городе есть другие объекты, которые давно нуждаются в реставрации. Среди них, например, находящаяся недалеко от Невского проспекта, усадьба Демидова. Дом находится на территории отеля, поэтому попасть туда проблематично. Жители и гости города отмечают, что дом находится запущенном состоянии.
«Завораживающе. С ул. Гривцова и не подумаешь, что внутри усадьба. Очень жаль, что не приводится в порядок такая красота», — пишет Анна И.
«Шикарное здание, памятник старины. Находится в потаённом месте. К сожалению, требует большой реставрации. Но лестница к усадьбе это что-то. Рекомендуется к посещению любителями памятников старины», — отметил Андрей Л.