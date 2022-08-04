Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за 230,6 млн рублей отреставрируют Дом Бецкого И. И. (принца Ольденбургского П. Г.). Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок.

Сервис «Яндекс. Карты» Дом И. И. Бецкого. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

В здании на Дворцовой набережной отремонтируют фасады и крыши. Согласно содержанию документов закупки, специалисты восстановят кирпичную кладку, отреставрируют штукатурку известковым раствором гладкой и профилированной поверхности. В нормальное состояние вернут лепной декор и скульптурную группу на крыше. Помимо этого заказчик в лице СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культура» обозначил и другие задачи.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 23 августа. Подрядчик будет определён 26 августа 2022 августа. Дом Бецкого относится к объектам культурного наследия федерального значения. Здание построено в 1787 году в стиле классицизма по заказу государственного деятеля Ивана Бецкого.

При этом в городе есть другие объекты, которые давно нуждаются в реставрации. Среди них, например, находящаяся недалеко от Невского проспекта, усадьба Демидова. Дом находится на территории отеля, поэтому попасть туда проблематично. Жители и гости города отмечают, что дом находится запущенном состоянии.

«Завораживающе. С ул. Гривцова и не подумаешь, что внутри усадьба. Очень жаль, что не приводится в порядок такая красота», — пишет Анна И.

«Шикарное здание, памятник старины. Находится в потаённом месте. К сожалению, требует большой реставрации. Но лестница к усадьбе это что-то. Рекомендуется к посещению любителями памятников старины», — отметил Андрей Л.