Пронский район, Рязанская область, , 16:34 — REGNUM Грузовой автомобиль опрокинулся 4 августа в Пронском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Вывоз зерна Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, 63-летний водитель «КамАЗа» на 38 километре автодороги Рязань — Пронск — Скопин не справился с рулевым управлением. Грузовик съехал в кювет, а затем опрокинулся. На землю просыпалось несколько тонн зерна.

Водитель грузовика обратился в больницу за медицинской помощью, но от госпитализации отказался.