Вашингтон, 4 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) опустилась ниже отметки в $90 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 4 августа.

Schmucki Нефть

По состоянию на 16:20 мск стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в сентябре снизилась на 0,76% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $89,97 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки торговалась на уровне ниже $90 за баррель в феврале 2022 года.

Тем временем стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,06% — до $95,76 за баррель.