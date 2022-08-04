Ставрополь, , 16:32 — REGNUM В Ставропольском крае понесет заслуженное наказание главный бухгалтер одного из медицинских учреждений. Десять лет назад он обманом завладел суммой в размере более 9 млн рублей. Все эти годы злоумышленник скрывался от наказания и вот теперь предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.

Деньги

Как известно из материалов уголовного дела, с февраля 2011 года по ноябрь 2012 года главный бухгалтер диспансера в Пятигорске подделывал платежные поручения и зачислял на свой банковский счет и счет своей подчиненной надбавки, отпускные и премиальные других сотрудников организации.

«Общая сумма полученных обманным путем денежных средств составила более 9 млн рублей. Почти девять лет обвиняемый скрывался от следствия за пределами края, а по прибытии в город Пятигорск был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Сообщница главного бухгалтера получила свое наказание ранее, её отправили в колонию на три года.