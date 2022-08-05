Ульяновск, 5 августа, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области состоится XIX межрегиональный фестиваль авторской песни «Ломы». Он будет идти три дня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Марина Каширская ИА REGNUM Ноты

На поляне около села Ломы 12 августа откроется одноимённый фестиваль, который продлится по 14 августа. Организаторы отмечают, что мероприятие является стартовой площадкой для многих начинающих артистов. Также перед гостями выступят клубы авторской песни, отдельные исполнители и творческие коллективы России.

В 2022 году впервые в фестивале «Ломы» примет участие московская певица, поэт, композитор Елена Фролова. Ожидается приезд исполнителей из Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ярославской области.

В рамках открытия праздника во «Владимирском саде» будет представлена семейная программа «Поют все».

Напомним, что фестиваль авторской песни «Ломы» проводятся на территории Ульяновской области с 2002 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года в Ульяновской области вслед за национальными праздниками прошёл межрегиональный фестиваль еды и музыки.

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