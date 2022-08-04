Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Власти Ленинградской области ввели минимальные ковидные ограничения из-за роста числа инфицированных коронавирусом местных жителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 4 августа губернатор Александр Дрозденко.

Пункт экспресс-тестирования на коронавирус Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, с конца июля в Ленобласти наблюдается рост зараженных. Только за минувшие сутки положительные тесты на ковид получили 372 человека, еще 26 заболевших были госпитализированы. Однако заболевание протекает не так тяжело как было в предыдущий эпидемиологический подъем, что позволяет региональным властя не вводить жесткие ограничения.

«Уровень госпитализации пока позволяет справляться с лечением в объеме инфекционных отделений. При необходимости «ковидный госпиталь» будет оперативно развернут на базе Кировской больницы», — заметил Дрозденко.

Так, в области восстановлен масочный режим при посещении медицинских учреждений, в учреждениях социальной защиты для персонала при социальном обслуживании на дому и проведением мероприятий с пожилыми людьми. Также власти региона оплатят из бюджета экспресс или ПЦР тестирование работников сферы образования перед началом учебного года и социальной сферы, выполняющих обслуживание на дому.

«Практически для всех, кто делал прививку от коронавируса в начале года и раньше, врачи рекомендуют ревакцинацию, как и прививаться от сезонного гриппа и других вирусных инфекций. Считаю, что культура вакцинации — это забота о своём здоровье», — подытожил губернатор.

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