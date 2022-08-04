Москва, 4 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 29 июля составил $571,2 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 22 июля международные резервы страны составляли $567 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $4,2 млрд, или на 0,7%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной переоценки».

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.