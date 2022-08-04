Белгород, , 16:30 — REGNUM Житель Белгородской области 17 раз не сдал практический экзамен по вождению автомобиля, рассказал журналистам 4 августа начальник отделения экзаменационной работы регионального МРЭО ГИБДД Вячеслав Третьяков.

Автошкола Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Белгородец несколько раз успешно сдавал теоретический экзамен, однако на вождении постоянно набирал штрафные баллы. По состоянию на 2 августа 42-летний кандидат уже 17 раз «провалил» практические испытания, но не теряет надежды получить заветное водительское удостоверение.

Мужчина пытается сдать на права с осени 2020 года.