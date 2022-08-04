Белгород, 4 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Житель Белгородской области 17 раз не сдал практический экзамен по вождению автомобиля, рассказал журналистам 4 августа начальник отделения экзаменационной работы регионального МРЭО ГИБДД Вячеслав Третьяков.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Автошкола

Белгородец несколько раз успешно сдавал теоретический экзамен, однако на вождении постоянно набирал штрафные баллы. По состоянию на 2 августа 42-летний кандидат уже 17 раз «провалил» практические испытания, но не теряет надежды получить заветное водительское удостоверение.

Мужчина пытается сдать на права с осени 2020 года.