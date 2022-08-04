Нью-Йорк, США, , 16:56 — REGNUM Известный актёр Шайа ЛаБаф планирует присоединиться к актёрскому составу фильма «Мегалополис» режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. Об этом 4 августа сообщил портал Giant Freaking Robot.

Шайа Лабаф Скриншот видео на YouTube

В настоящий момент неизвестно, кого именно сыграет ЛаБаф в предстоящей ленте, однако ожидается, что это будет роль второго плана. Ранее своё участие в «Мегалополисе» подтвердили Адам Драйвер, Натали Эммануэль, Джон Войт, Форест Уитакер и Лоренс Фишбёрн.

Напомним, фильм «Мегалополис» расскажет об архитекторе, которому предстоит восстановить Нью-Йорк (США) после катастрофы. Точная дата выхода картины пока что не раскрывается.

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