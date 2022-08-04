Москва, , 16:21 — REGNUM Одним из главных направлений демографической политики страны является поддержка материнства и детства, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления д. э. н Галина Сорокина.

«Особенно это актуально для стран, где действует распределительная пенсионная система, когда работоспособные граждане своими налоговыми и иными отчислениями обеспечивают социальные трансферты государства.

с учетом, что демографическое старение сегодня это бич всех развитых государств, в том числе благодаря повышению уровня и продолжительности жизни, эмансипации, росту альтернативных издержек периода родов и ухода за ребенком и т.д.

Решения которые позволяют повысить рождаемость, тем самым омолодив нацию и сократив естественную убыль населения всегда стратегически важны для государства. Материнский капитал, как форма поддержки женщин и сокращения альтернативных издержек времени родов и ухода за ребенком начиная с 2007 года показало свою эффективность.

Уже в 2007 году рождаемость в России повысилась на 8,8%, показывая ежегодную положительную динамику вплоть до 2012 года. Дальнейшее сокращение эффективности программы основана на множестве факторов: это и последствия мирового финансового кризиса, который в Россию пришел с некоторым запозданием, это и демографические волны — до детородного возраста доросли дети «демографической ямы» девяностых годов, это и определенная «мода» на количество детей в семье, ну и, естественно, это ограниченный список объектов инвестирования средств материнского капитала.

Сегодня существуют несколько направлений, куда можно направить денежные средства материнского капитала: улучшение жилищных условий, образование, социальная адаптация и реабилитация инвалидов, пенсионные накопления матери. Б

ольшинство критиков программы материнского капитала ссылаются на то, что в получении сертификата больше заинтересованы люди с низкими уровнями дохода. Но наблюдая как развивается программа можно отметить, что направления использования материнского капитала, как раз носят социальную направленность в области развития человеческого капитала. Например, принятые сегодня изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» разрешили использовать средства материнского капитала на оплату образовательных услуг индивидуальных предпринимателей с требованием, чтобы эти услуги были лицензированы.

До сегодняшнего дня оплата образовательных услуг с помощью материнского капитала позволялась только организациям. Попробуем рассмотреть, какие в основном виды образовательных услуг реализуются частными предпринимателями, имеющими лицензию: это частные детские сады, услуги дополнительного образования, например музыкальные занятия, различные курсы по развитию, в том числе раннему, курсы иностранных языков и т.д. Данными услугами чаще всего пользуются люди с доходом выше среднего или те, кто ориентирован на развитие собственного ребенка.

Соответственно, принятые изменения, касаемые расширения объектов инвестирования материнского капитала в области образования решают несколько государственных задач: повышение рождаемости, повышение заинтересованности в рождаемости детей у семей с доходом выше среднего и развитие человеческого капитала страны», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон об использовании средств материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями (ИП).

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