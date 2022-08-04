Казань, 4 августа, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В отношении руководства одной из организаций в Татарии возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Ущерб с учетом недоимки и пени составил более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

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По версии следствия, в 2017–2019 годы руководитель общества с ограниченной ответственностью, путем внесения в налоговые декларации и иные документы, заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 8 контрагентами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость.

Директором фирмы полностью погашена вся задолженность, в связи с этим уголовное преследование прекращено.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии транспортная компания уклонилась от уплаты налогов в размере более 111 млн рублей.

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