Красносулинский район, Ростовская область, , 16:15 — REGNUM Сапёры Донского спасательного центра обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны, обнаруженную в Красносулинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области 4 августа.

Обезвреживание авиабомбы Mil.ru

Советская авиабомба ФАБ — 50 стала 29-й по счёту с начала 2022 года опасной находкой, которую обезвредили сотрудники МЧС России на территории Южного федерального округа и Северного Кавказа.

Пиротехнический расчёт уничтожил боеприпас методом подрыва.