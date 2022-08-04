Красносулинский район, Ростовская область, 4 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Сапёры Донского спасательного центра обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны, обнаруженную в Красносулинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области 4 августа.

Mil.ru Обезвреживание авиабомбы

Советская авиабомба ФАБ — 50 стала 29-й по счёту с начала 2022 года опасной находкой, которую обезвредили сотрудники МЧС России на территории Южного федерального округа и Северного Кавказа.

Пиротехнический расчёт уничтожил боеприпас методом подрыва.