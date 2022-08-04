Москва, , 16:15 — REGNUM В дополнение к так и не запущенному газопроводу «Северный поток — 2» в последнее время объемы прокачки газа по действующему газопроводу «Северный поток» существенно уменьшились, поскольку компания Siemens так и не вернула отремонтированный газотурбинный двигатель, предназначенный для этого газопровода, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления, д. э. н Евгений Смирнов.

Газопровод Северный поток Nord-stream.com

«Недопоставки газа в Европу способны серьезно ухудшить конъюнктуру на газовом рынке и привести к шквальному росту цен на газ, что создает серьезный риск для стран-потребителей в преддверии начала отопительного сезона, а также оказывает давление не денежный поток и прибыльность европейских компаний.

Несмотря на то, что на уровне ЕС были анонсированы многие (в большей степени популистские) меры по энергосбережению, основной риск для ЕС сегодня — это риск перебоев с поставками газа или даже полного их прекращения. В частности, для немецких компаний в таких отраслях как бумажная промышленность, металлообработка, производство удобрений и химикатов недопоставка газа является критической.

С другой стороны, те европейские компании, которые используют «экологически чистые» технологии с меньшим использованием газа, могут оказаться в более выигрышном положении. Однако в целом ожидаемые замедление экономического роста и рецессия могут затронуть большее число компаний, независимо от того, какие бизнес-модели они используют.

Сегодня трудно понять, действительно ли основная сложность возникла с поставкой турбины и оформлением документов на нее, либо эти процессы задерживаются по политическим мотивам. В любом случае, нарушена стабильность одного из ключевых каналов российского газового экспорта в Европу.

Возможно, здесь имеет место некоторая игра Газпрома, за счет которой он стремится занять удобную позицию на европейском рынке, срывая планы стран ЕС по заполнению газохранилищ. Кроме того, высокая волатильность цен на газ заставляет европейские страны в большей степени, чем раньше, работать над заполнением хранилищ газа.

К тому же Газпром понимает, что в будущем Канада, занимающаяся техническим обслуживанием турбин, может продолжать вставлять ему «палки в колеса», прибегая к аналогичным действиям.

В любом случае, мы наблюдаем сохранение жестких рыночных условий на рынке природного газа и страны Европы явно не готовы к такому развитию событий, а именно к эпизодам пикового спроса на газ, которые только предстоит пройти. Нормирование потребления газа, предложенное Брюсселем, никак не решит проблем энергоснабжения, особенно если возникнет риск «нулевого потока» газа из России.

Возможно, что уже в ближайшем будущем России будет необходимо полностью пересматривать долгосрочные газовые контракты с европейскими потребителями, которые были заключены ранее. В частности, необходимо специально оговаривать, чтобы одни страны не могли получать у других российский газ по виртуальному реверсу, как это имеет место сейчас.

В свою очередь предложение газа (в силу специфики самого товара и его поставок) на европейском рынке еще некоторые годы будет ограничено, а с учетом того, что газ является важным фактором декарбонизации экономики стран ЕС, они в значительной степени не откажутся от российского газа, и наша страна может диктовать выгодные ей условия», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пока есть санкции, турбину для двигателя «Северного потока», прошедшую ремонт в Канаде, не поставить в Россию, говорится в заявлении Газпрома.

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