Москва, , 16:35 — REGNUM Яндекс считает, что большая часть Херсонской область оккупирована российскими войсками. По запросу «Херсонская область» 4 августа 2022 годапоисковик выдает следующую информацию:

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Область на юге Украины. Административный центр — город Херсон. Образована 30 марта 1944 года. С конца февраля 2022 года большая часть области находится под российской оккупацией».

При этом информационный материал дается из Википедии, открыв страницу которой, можно увидеть красную табличку с предупреждением о том, что эту страничку предлагается удалить.

Херсонская область по Яндексу Скрин страницы в Яндексе от 4 августа 2022 года

К слову сказать, Яндекс до сих пор причисляет Луганскую и Донецкую области к Украине, называя их административно-территориальными единицами «незалежной».

Напомним, в ходе специальной операции российские войска освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации.

«Около 80% жителей Херсонщины готовы отдать свои голоса за возможность быть в составе единой России, неукоснительно следуя концепции «Объединяй и здравствуй», — говорится сообщении администрации Херсонской области в Telegram-канале, опубликованном 4 августа. Напомним, область готовится к проведению референдума о вступлении в состав Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение генерального директора «Яндекса» в России Елены Буниной уйти со своей должности и уехать в Израиль, потому что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета.

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