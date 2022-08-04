«Яндекс»: Херсонская область оккупирована Россией?
Москва, 4 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. «Яндекс» считает, что большая часть Херсонской области оккупирована российскими войсками. По запросу «Херсонская область» 4 августа 2022 года поисковик выдает следующую информацию:
При этом информационный материал дается из «Википедии», открыв страницу которой, можно увидеть красную табличку с предупреждением о том, что эту страничку предлагается удалить.
К слову сказать, «Яндекс» до сих пор причисляет Луганскую и Донецкую области к Украине, называя их административно-территориальными единицами «незалежной».
Напомним, в ходе специальной операции российские войска освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение генерального директора «Яндекса» в России Елены Буниной уйти со своей должности и уехать в Израиль, потому что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета.