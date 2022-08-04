Астана, 4 августа, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Казахстане Петропавловский городской суд приговорил супружескую пару, обвинявшуюся в «экстремизме» и «сепаратизме», к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Об этом сообщила пресс-служба судебного органа накануне, 3 августа.

В наручниках

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По версии гособвинения, проживающая в Петропавловске семья «пропагандировала нарушение целостности Казахстана» — во время общения в интернете они обсуждали возможность присоединения территорий Северного Казахстана к России.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать. Однако суд не нашел обстоятельств, смягчающих их вину, и вынес приговор, соответствующий запросу государственного прокурора.

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