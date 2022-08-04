Салехард, , 18:00 — REGNUM На Ямале создают первый в регионе кванториум. Специальное пространство для детей позволит юным северянам заниматься робототехникой, моделированием и разработкой приложений виртуальной реальности.

Детский технопарк «Кванториум-Сахалин» Sakh.com

«Под крышей технопарка разместятся 15 современных лабораторий. Ребята смогут заниматься естественными науками и выбирать из множества направлений — дизайн и проектирование роботов, разработка приложений виртуальной реальности, авто и авиа моделирование. На специальной площадке — кордодроме — юные инженеры смогут испытывать свои модели», — написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день в здание проводят инженерные коммуникации и монтируют электрику. Запуск кванториума запланирован на следующий год.

По словам Артюхова, подобные центры будут созданы в Салехарде и Новом Уренгое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Год экологии на Ямале появится несколько экологических классов. Целью создания является воспитание поколения, которое будет усиленно заботиться о хрупкой природе российской Арктики.

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