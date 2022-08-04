Москва, 4 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса могла стать результатом запуска американцами программы USAID — агентства по международному развитию, сообщил 4 августа глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

Matt Reinbold Летучая мышь

Он пояснил, что USAID ещё с 2009 года финансировало программу «Предикт». Это был проект по исследованию новых штаммов коронавирусов, предусматривающий «отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов».

Кириллов добавил, что небезызвестная из-за своей деятельности на Украине компания Metabiota была одним из подрядчиков этой программы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ месяц назад обнародовало информацию о том, что Metabiota и Black & Veatch занимались созданием инфекций, потенциально рассчитанных на нанесение ущерба аграрному сектору.