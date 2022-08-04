Москва, 4 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В то время как большая часть мира продолжает бороться с ростом потребительских цен в этом году, лишь немногие страны сталкиваются с такой серьезной проблемой инфляции, как в Турции, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Данные правительства Турции показали, что в июньском всплеске инфляции в основном виноваты расходы на продукты питания и топливо, которые, наряду с продолжающимся обесцениванием турецкой валюты, способствовали резкому росту расходов.

Цены непродовольственных товаров выросли на 138%, в то время как цены на продукты питания выросли более чем на 93% по сравнению с прошлым годом, а цены на транспорт выросли на 123,3%.

Огромный рост инфляции вызван продолжающимся долгим периодом высокого роста мировых цен на сырьевые товары, особенно на энергию и сельскохозяйственную продукцию, а также неортодоксальным убеждением президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер считает, что вопреки господствующей экономической теории, более высокие ставки вызывают более быструю инфляцию.

Так, Центральный банк Турции снизил ключевую процентную ставку на 5 пунктов до 14%. Сосредоточенность правительства на поддержании низких ключевых процентных ставок девальвирует лиру, а также препятствует притоку инвестиционного капитала в страну, что усугубляет и без того растущий дефицит средств для покрытия счетов текущих операций.

И это несмотря на то, что по всему миру Центральные банки идут по противоположному пути, наоборот повышая процентные ставки для замедления глобальной инфляции.

Всё это лежит в основе таких ужасающих темпов инфляции в Турции в настоящее время. Однако опрос и ведущие экономисты и аналитики утверждают, что фактическая инфляция в Турции намного выше, чем сообщается. Так, потребительские цены в июне фактически выросли на колоссальные 175% в годовом исчислении.

Для сравнения: годовая инфляция достигла рекордных 8,9% в 19 странах, использующих евро, в июле и 9,1% в США в июне. Более того, турецкая лира ослабла примерно на 44% по отношению к доллару США в 2021 году, а в этом году она уже потеряла еще 25% своей стоимости, что усугубляет боль турецкого народа от роста стоимости жизни.

Инфляция в Турции продолжает ускоряться и может пройти еще несколько месяцев, пока она не достигнет пика. Отчет банка об инфляции показал, что предполагаемый диапазон может достигать почти 90% к осени, прежде чем начнется снижение.

Ожидается, что инфляция снизится до «надлежащего» уровня к февралю-марту следующего года, в то время как центральный банк повысил свой прогноз на конец 2022 года до 60,4% в прошлый четверг с 42,8% ранее.

Помочь замедлить темпы роста инфляции могут стабилизация и снижение цен на мировые энергоносители и сырье. Облегчение вполне может прийти ещё и в виде возрождения международного туризма, что должно повысить спрос на лиру и, таким образом, помочь снизить стоимость импорта», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная инфляция в Турции вплотную приблизилась к 80% за первое полугодие 2022 года.

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