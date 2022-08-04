Владимир, 4 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Во Владимире медики 4 августа должны осмотреть девочку, которую избили подростки в городе Курлово. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В больнице

Пострадавшую должны перевести во Владимир для проведения медицинского освидетельствования.

В регионе расследуется уголовное дело об избиении девочки, которое совершили и сняли на видео несколько девочек-подростков в городе Курлово. Ранее прокуратура сообщила, что родители всех установленных злоумышленниц уже привлечены к административной ответственности. В отношении виновниц возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство, совершенное группой лиц».