Берлин, 4 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Новый пакет финансовой помощи для Украины собирается сформировать Европейский союз к началу осени. Речь идёт о €8 млрд, сообщает 4 августа агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Источник в правительстве Германии рассказал, что пакет помощи будет включать кредиты и гранты. Его сформируют к сентябрю.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия ранее заявила о завершении перевода Украине в размере €1 млрд. Это макрофинансовая кредитная помощь, согласованная в июне и июле. При этом в мае Еврокомиссия объявляла о подготовке экстренной программы кредитования Украины на €9 млрд.

Читайте также: Сеть: «Самим бы кто помог» — Евросоюз резко сократил помощь Украине