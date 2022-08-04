Баку, , 16:07 — REGNUM Государственное агентство по туризму Азербайджана проведёт оценку туристического потенциала территории Нагорного Карабаха, находящейся под контролем Баку. Об этом 4 августа сообщил агентству Report завотделом туристической политики и стратегии ведомства Мухаммед Мурадов.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что параллельно этому ведётся работа по созданию туристической инфраструктуры в регионе. Также в агентстве готовят концепцию развития туризма.

«Согласно распоряжению президента страны, в рамках государственной инвестиционной программы в селах Туг, Суговушан и Дашалты, в поселке Гадруд будет построена туристическая инфраструктура», — сказал журналистам Мурадов.

Напомним, ранее депутат парламента Азербайджана Гудрат Гасангулиев предложил открыть казино на территориях, перешедших под контроль Баку в ходе войны.