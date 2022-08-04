Ташкент, , 16:08 — REGNUM В столице Узбекистана появится памятник в благодарность узбекистанцам за приём блокадников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила мэрия Ташкента 3 августа.

Ветеран Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мемориал будет оформлен с учетом национальных узбекских традиций. Работы начнутся уже осенью этого года. Заниматься памятником будут местные архитекторы при содействии коллег из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились более 1,9 млн жителей Узбекской ССР. Из них более 540 тысяч погибли и почти 160 тысяч пропали без вести.

Более 200 тысяч узбекистанцев награждены орденами и медалями. Из них 301 удостоился звания Героя Советского Союза и ещё 70 стали кавалерами орденов Славы всех трех степеней.

Сейчас в республике проживают около 500 участников Великой Отечественной войны, более 10 тысяч тружеников тыла и 20 блокадников Ленинграда.