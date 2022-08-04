Москва, 4 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Впервые крупнейший в мире производитель цветных металлов ПАО «ГМК «Норильский никель» провел эмиссию цифровых финансовых активов. Это событие, по сути, стало первой серьезной пробой исполнения принятого еще в 2020 году федерального закона «О цифровых финансовых активах» (№ 259-ФЗ), заявил корреспонденту ИА REGNUM врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Цифровая экономика

«Цифровой финансовый актив (ЦФА) — это цифровые права, включающие: требования денег, участие в капитале непубличных акционерных обществ, а также права по ценным бумагам и передаче права их требования.

Норникель провел эмиссию ЦФА на блокчейн-платформе «Атомайз». При этом в качестве обеспечения актива выступило безусловное финансовое обязательство компании по возврату денежных средств держателю ЦФА в установленную дату.

В рамках эмиссии ЦФА в объеме кредиторской задолженности был размещен в адрес одного из поставщиков производственного оборудования Норникеля, который в свою очередь затем продал его Росбанку.

По сути, в данном конкретном случае ЦФА представляет собой тот же вексель, но в его цифровом исполнении (реализованный на основе блокчейн-технологий и поддерживающий расчеты на базе технологии смарт-контрактов).

При этом у держателя ЦФА появляется выбор — держать актив у себя до погашения или продать его на вторичном рынке, получив в зависимости от рыночной ситуации свои деньги частично, полностью, а возможно даже и с прибылью.

Пока что это выглядит как «пилотный проект». Однако если подобная практика примет массовый характер, если будет сформирован и обеспечен необходимыми объемами ликвидности вторичный рынок ЦФА, то инвесторы получат доступ к новому и достаточно перспективному финансовому инструменту, а компании получат средство привлечения краткосрочного финансирования и смогут более гибко управлять своим оборотным капиталом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая горно-металлургическая компания «Норникель» с 3 августа начала выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на свой долг.

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