Москва, , 16:52 — REGNUM Игровая площадка VK Play провела исследование, в рамках которого выяснила отношение граждан России к киберспорту и видеоиграм. Об этом 4 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе площадки.

Киберспорт Clément Grandjean

Согласно результатам исследования, 24% респондентов играет на постоянной основе, 39% — периодически, ещё 18% играли в прошлом. Граждане России также раскрыли топ жанров видеоигр, лидером которого стали головоломки — выбор в их пользу сделали более 41% опрошенных. Второе место заняли стратегии с 24% ответов, а третьими стали симуляторы, в них любят играть 20% опрошенных.

Напомним, VK Play является площадкой для поклонников видеоигр, разработчиков и авторов контента. Платформа предоставляет каталог из более чем 12 тыс. игр, стриминг, облачный гейминг и многое другое.

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