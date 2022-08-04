Тамбов, 4 августа, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области 4 августа выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом — на 13 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы три человека. Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 973 случая заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 853 пациента, в том числе 29 — за последние сутки.

За весь период скончались 2450 человек. Подтвержден один новый летальный случай.