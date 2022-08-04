Кишинёв, , 15:58 — REGNUM В Молдавии вводятся ограничения на продажу дров и максимальные цены на них. Об этом 4 августа сообщил на брифинге генеральный секретарь правительства Думитру Удря.

Дрова Chmee2

«В нынешнем году дрова из твёрдых пород цен будут варьироваться 550-875 леев (до 2,7 тыс. рублей) за куб, из мягких — 350-475 леев (до 1,5 тыс. рублей)», — сказал генсек правительства.

Удря отметил, что лесным хозяйствам разрешат продавать дрова только домохозяйствам и государственным учреждениям. На субсидии планируется выделить 64 млн леев (около 200 млн рублей).

Стоит отметить, что в Молдавии 660 тыс. семей живут в домах с печным отоплением. В стране уже летом вырос спрос на дрова. В агентстве Moldsilva сообщили, что они подорожали на 10% в сравнении с прошлым годом.

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