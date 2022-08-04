Астрахань, , 15:57 — REGNUM В Астраханской области 4 августа выявлены 124 пациента с коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 57 человек. Всего на территории региона выявлено 120 тыс. 407 положительных результатов исследования.

115 тыс. 87 человек выписаны после курса лечения, в том числе 68 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 27 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.