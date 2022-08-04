Астрахань, 4 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Астраханской области 4 августа выявлены 124 пациента с коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 57 человек. Всего на территории региона выявлено 120 тыс. 407 положительных результатов исследования.

115 тыс. 87 человек выписаны после курса лечения, в том числе 68 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 27 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.