Москва, 4 августа, 2022, 15:55 — ИА Регнум. «Норникель» давно работал над выпуском цифровых финансовых активов (ЦФА). Итогом стала своего рода цифровая секьюритизация задолженности перед поставщиками. То есть «Норникель» выпускает ЦФА, обеспеченные долгом корпорации перед поставщиком, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Цифровое общество

«Но поставщику предпочтительно получить деньги немедленно. Он продаёт эти ЦФА с дисконтом кому-то, кто готов ждать дольше, в обмен на некоторый процент в объёме этого дисконта. В данном случае, это оказался крупный банк.

Замысел «Норникеля» состоит в том, чтобы ЦФА мог купить любой желающий, в том числе и неквалифицированный инвестор (сейчас так называется инвестор без статуса квалифицированного — в простейшем случае этот тот, у кого в фондовый рынок вложено меньше 6 млн руб.).

Иными словами, часть денег можно будет хранить в ЦФА «Норникеля», если мы верим, что компания будет способна заплатить долг и проценты. И главное — платформа «Атомайз» (блокчейн-проект, проинвестированный «Норникелем») позволяет продать этот ЦФА другому участнику платформы, так же, как на фондовом рынке можно продать облигации.

Преимущество состоит в автоматизации процесса. У «Норникеля» много поставщиков, и секьюритизовать краткосрочный долг перед каждым из них, чтобы выпустить облигации – скорее всего, слишком затратная задача.

А вот блокчейн, который автоматизирует этот процесс, является технологией, которая устроит обе стороны. Покупателей ЦФА она тоже устроит – до тех пор, пока они не собираются торговать этими ЦФА со скоростью «скальперов», т.е. пока не совершают несколько операций в секунду. Но облигациями так и не торгуют.

Так что скорость блокчейна для таких операций может быть вполне достаточна. Вообще, это одно из немногих перспективных применений блокчейна уже сейчас. Поэтому другие крупные корпорации вполне могут последовать примеру «Норникеля», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая горно-металлургическая компания «Норникель» с 3 августа начала выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на свой долг.

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