Санкт-Петербург, 4 августа 2022, 15:57 — REGNUM В первые дни акции «Собери ребёнка в школу» петербуржцы собрали принадлежности сразу для четырех учебных классов.
Сбор школьных ранцев, канцелярии, наборов для творчества и спортивного инвентаря стартовал в общественной приемной партии на Конногвардейском бульваре, д. 4 в конце июля. При этом наибольшую активность проявляют сами единороссы. К сегодняшнему дню партийные депутаты и активы районов уже успели сформировать школьные наборы для ста учеников.
В этом году гуманитарная миссия охватит не только ребятишек из малоимущих и многодетных семей, но и детей Донбасса ─ беженцев и тех, кто 1 сентября пойдет в школы на освобожденных территориях Украины. Поскольку Санкт-Петербург и Мариуполь связаны побратимством, часть собранной гуманитарной помощи будет направлена из Северной столицы именно туда.
Парламентарий отметил, что за поддержкой в преддверии нового учебного года обратились и петербургские семьи. В результате в различных районах города уже определены первые 11 адресов, куда единороссы придут с подарками для школьников в канун Дня знаний.
Помочь ребятам собраться в школу стараются и жители Петроградского района. Об этом рассказал секретарь местного отделения партии Максим Аршинов.
Напомним, в этом году первую партию школьных комплектов — рюкзаки и канцелярские принадлежности — передали детям ЛНР представительницы женского комитета «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» 27 июля на встрече в Краснодоне.
Как сообщили в пресс-службе партии, новым и отныне постоянным участником акции на невских берегах стала Федеральная налоговая служба России. Сотрудники двух ее межрайонных отделений ─ ИФНС № 16 и № 9 ─ подготовили канцелярию и наборы для творчества, которые пригодятся младшеклассникам и ученикам средних классов.