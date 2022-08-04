Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В первые дни акции «Собери ребёнка в школу» петербуржцы собрали принадлежности сразу для четырех учебных классов.

Пресс-служба «Единой России» Акция Собери ребенка в школу

Сбор школьных ранцев, канцелярии, наборов для творчества и спортивного инвентаря стартовал в общественной приемной партии на Конногвардейском бульваре, д. 4 в конце июля. При этом наибольшую активность проявляют сами единороссы. К сегодняшнему дню партийные депутаты и активы районов уже успели сформировать школьные наборы для ста учеников.

В этом году гуманитарная миссия охватит не только ребятишек из малоимущих и многодетных семей, но и детей Донбасса ─ беженцев и тех, кто 1 сентября пойдет в школы на освобожденных территориях Украины. Поскольку Санкт-Петербург и Мариуполь связаны побратимством, часть собранной гуманитарной помощи будет направлена из Северной столицы именно туда.

«На Донбасс возвращается мирная жизнь ─ многие семьи приезжают домой и готовят детей к школе. Но многих товаров нет в местных магазинах, так что наша помощь будет необходима», — пояснил участник акции, депутат Госдумы РФ Михаил Романов.

Пресс-служба «Единой России» Депутат Госдумы РФ Михаил Романов привез в партийный пукт сбора помощи школьные принадлежности

Парламентарий отметил, что за поддержкой в преддверии нового учебного года обратились и петербургские семьи. В результате в различных районах города уже определены первые 11 адресов, куда единороссы придут с подарками для школьников в канун Дня знаний.

Помочь ребятам собраться в школу стараются и жители Петроградского района. Об этом рассказал секретарь местного отделения партии Максим Аршинов.

«Сейчас на Конногвардейский бульвар мы привезли первую партию вещей. В ближайшие две недели постараемся привезти всё, что собрали общими усилиями партии, неравнодушных горожан и предпринимателей», — сообщил он.

Напомним, в этом году первую партию школьных комплектов — рюкзаки и канцелярские принадлежности — передали детям ЛНР представительницы женского комитета «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» 27 июля на встрече в Краснодоне.

Пресс-служба «Единой России» В гуманитарной миссии активно участвуют и партийцы, и обычные петербуржцы

Как сообщили в пресс-службе партии, новым и отныне постоянным участником акции на невских берегах стала Федеральная налоговая служба России. Сотрудники двух ее межрайонных отделений ─ ИФНС № 16 и № 9 ─ подготовили канцелярию и наборы для творчества, которые пригодятся младшеклассникам и ученикам средних классов.

«Уверен, петербуржцы в очередной раз проявят отзывчивость и неравнодушие, и 1 сентября в школах Луганской и Донецкой республик за парты сядут ребята с новыми портфелями, рюкзаками и ранцами, в которых будет всё необходимое для занятий», — подчеркнул лидер петербургских единороссов Сергей Боярский.