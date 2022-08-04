Москва, 4 августа 2022, 15:55 — REGNUM Руководство России, в частности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находится в тесном контакте с коллегами из Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили 4 августа в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 4 августа на оперативном совещании с членами Совбеза РФ осудил обострение конфликта в Нагорном Карабахе.
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