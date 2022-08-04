Москва, , 15:55 — REGNUM Руководство России, в частности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находится в тесном контакте с коллегами из Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили 4 августа в МИД РФ.

МИД РФ, 10.02.2022 Дарья Антонова, ИА REGNUM

В ведомстве подчеркнули, что российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки.

«Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами», — сообщили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 4 августа на оперативном совещании с членами Совбеза РФ осудил обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

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