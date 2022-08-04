Париж, 4 августа, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В то время как вся Франция находится в состоянии тревоги из-за засухи, девять муниципалитетов в Варе издали приказы, ограничивающие потребление воды, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

На прошлой неделе девять муниципалитетов в Варе ввели ограничения на воду для своих жителей из-за сильной засухи, поразившей территории и высушившей водные пути. В Варе ввели ограничения до 200 литров на человека в день.

«Пользователи, подключенные к общественной сети питьевой воды, будут ограничены до 200 литров в день на человека для бытовых нужд», — заявили в одном из муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство сельского хозяйства Франции объявило о мобилизации дополнительных 40 млн евро из фонда экстренной помощи, предназначенного для заморозков, на покрытие ущерба сельскому хозяйству из-за града.

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