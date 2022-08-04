Пенза, 4 августа, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Жительницу Пензы осудили за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 4 августа сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

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Установлено, что в марте 2022 года в одном из образовательных учреждений Пензенской области женщина на уроке рассказала нескольким учащимся заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России при проведении специальной военной операции на территории Украины.

Судом ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также женщине запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИА REGNUM ранее сообщало, в апреле 2022 года в Пензе студента вуза оштрафовали за действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России.

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