Белореченск, Краснодарский край, 4 августа 2022, 15:53 — REGNUM Подпочвенное капельное орошение в Белореченском районе Краснодарского края помогло повысить урожайность сельскохозяйственных культур в два раза. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба администрации края.
Система полива работает в автоматическом режиме и не требует участия человека. Компьютерные программы управляют насосами, фильтрацией, внесением удобрений. Сейчас систему орошения используют для выращивания кукурузы, рапса и подсолнечника. Пилотный проект запустила фирма «Емельянов и К». Стоимость проекта составила 25 млн рублей, при этом 40% средств компенсировал минсельхоз края.
В результате применения новой системы урожайность культур возросла более чем в два раза, а расход воды и электричества, напротив, снизился на 40%. Специальная технология полива ускоряет рост зерновых и препятствует распространению грибковых заболеваний. Чтобы обогатить подаваемую воду кислородом и органикой, в хозяйстве установлен бетонный бассейн. В нём планируется разводить форель.
Как сообщало ИА REGNUM, более 12,8 тысячи тонн овощей собрано хозяйствами Республики Крым. Урожай овощей открытого грунта уже на 43% превысил показатель 2021 года.