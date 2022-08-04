Белореченск, Краснодарский край, 4 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Подпочвенное капельное орошение в Белореченском районе Краснодарского края помогло повысить урожайность сельскохозяйственных культур в два раза. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба администрации края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Новая система орошения

«Это, безусловно, прорыв. Такая технология выведет урожайность на новый уровень. Ее можно развивать, но надо выбрать приоритетную сельхозкультуру, которая окажется наиболее высокомаржинальной при таком способе выращивания. Тогда можно будет использовать вашу практику в других хозяйствах края, увеличивая урожайность», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Система полива работает в автоматическом режиме и не требует участия человека. Компьютерные программы управляют насосами, фильтрацией, внесением удобрений. Сейчас систему орошения используют для выращивания кукурузы, рапса и подсолнечника. Пилотный проект запустила фирма «Емельянов и К». Стоимость проекта составила 25 млн рублей, при этом 40% средств компенсировал минсельхоз края.

В результате применения новой системы урожайность культур возросла более чем в два раза, а расход воды и электричества, напротив, снизился на 40%. Специальная технология полива ускоряет рост зерновых и препятствует распространению грибковых заболеваний. Чтобы обогатить подаваемую воду кислородом и органикой, в хозяйстве установлен бетонный бассейн. В нём планируется разводить форель.

Как сообщало ИА REGNUM, более 12,8 тысячи тонн овощей собрано хозяйствами Республики Крым. Урожай овощей открытого грунта уже на 43% превысил показатель 2021 года.