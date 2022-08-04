Магнитогорск, Челябинская область, 4 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Житель Магнитогорска Челябинской области потерял 456 тыс. рублей при попытке приобрести дизельное топливо. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дизельное топливо

По данным полиции, 30-летний гражданин разместил объявление в интернете. С ним связался якобы продавец и договорился о продаже, а в качестве доказательства наличия товара предоставил фото с автоцистерной. Гражданин перевёл ему деньги, но топлива так и не получил. Оказалось, что лжепродавец договорился с настоящим продавцом, но деньги ему не перевёл.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.