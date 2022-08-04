Москва, 4 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Девалютизация будет безопасна для российской экономики, если ее станут проводить медленно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал планы ЦБ РФ содействовать девалютизации, а также «решать проблемы с заблокированными активами».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Сам по себе процесс девалютизации, если будет осуществляться медленно, не является чем-то опасным для экономики, — сказал Ковригин. — Могут незначительно возрасти издержки для бизнеса, имеющего партнеров в США и еврозоне. Но российское производство сейчас переориентируется на восток».

При этом Ковригин подчеркнул, что ЦБ не в состоянии самостоятельно решить вопрос с заблокированными активами.

«Это вопрос политический и касается руководства страны», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, почему РФ нужна девалютизация безналичных активов.