Москва, 4 августа 2022, 15:47 — REGNUM Отказ Газпрома принимать турбину «Северного потока — 1», пока ему не предоставят гарантий по отсутствию санкций, неизбежно усугубляет ситуацию на европейском рынке и поддерживает цены на газ на аномально высоких уровнях, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Северный поток»
«Северный поток»
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«Если экспорт через «Северного потока — 1» так и не будет хотя бы частично восстановлен, то ЕС зимой будет испытывать физический дефицит газа и будет вынужден перейти к режиму жёсткой экономии. Это негативно скажется на экономике региона.
При этом у Газпрома остаётся всё меньше шансов сохранить за собой наиболее прибыльный для себя европейский рынок, что делает его акции непривлекательными для инвестиций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пока есть санкции, турбину для двигателя «Северного потока», прошедшую ремонт в Канаде, не поставить в Россию.

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