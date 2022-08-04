Москва, , 15:47 — REGNUM Отказ Газпрома принимать турбину «Северного потока — 1», пока ему не предоставят гарантий по отсутствию санкций, неизбежно усугубляет ситуацию на европейском рынке и поддерживает цены на газ на аномально высоких уровнях, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Северный поток» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если экспорт через «Северного потока — 1» так и не будет хотя бы частично восстановлен, то ЕС зимой будет испытывать физический дефицит газа и будет вынужден перейти к режиму жёсткой экономии. Это негативно скажется на экономике региона.

При этом у Газпрома остаётся всё меньше шансов сохранить за собой наиболее прибыльный для себя европейский рынок, что делает его акции непривлекательными для инвестиций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пока есть санкции, турбину для двигателя «Северного потока», прошедшую ремонт в Канаде, не поставить в Россию.

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