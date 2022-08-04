Москва, 4 августа 2022, 15:47 — REGNUM Отказ Газпрома принимать турбину «Северного потока — 1», пока ему не предоставят гарантий по отсутствию санкций, неизбежно усугубляет ситуацию на европейском рынке и поддерживает цены на газ на аномально высоких уровнях, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
Как сообщало ИА REGNUM, пока есть санкции, турбину для двигателя «Северного потока», прошедшую ремонт в Канаде, не поставить в Россию.
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