Отказ Газпрома принимать турбину СП-1 усугубит ситуацию в ЕС — эксперт
Москва, 4 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Отказ Газпрома принимать турбину «Северного потока — 1», пока ему не предоставят гарантий по отсутствию санкций, неизбежно усугубляет ситуацию на европейском рынке и поддерживает цены на газ на аномально высоких уровнях, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
Иван Шилов ИА REGNUM
«Северный поток»
«Если экспорт через «Северный поток — 1» так и не будет хотя бы частично восстановлен, то ЕС зимой будет испытывать физический дефицит газа и будет вынужден перейти к режиму жёсткой экономии. Это негативно скажется на экономике региона.
При этом у Газпрома остаётся всё меньше шансов сохранить за собой наиболее прибыльный для себя европейский рынок, что делает его акции непривлекательными для инвестиций», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, пока есть санкции, турбину для двигателя «Северного потока», прошедшую ремонт в Канаде, не поставить в Россию.
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